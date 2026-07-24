Trier (dpa/lrs) – Große Erleichterung bei einem klugen 91-Jährigen aus Trier, nachdem er den Notruf «110» gewählt hatte: Sein Sohn war nicht in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt, wie ihn Betrüger bei einem Schockanruf erzählt hatten. Der Polizeibeamte, der den Notruf des Mannes entgegennahm, konnte schnell herausfinden, dass es einen solchen Unfall nie gegeben hatte, wie das Polizeipräsidium Trier mitteilte.

Wenige Tage später sei der 91-Jährige persönlich auf der Dienststelle erschienen, um sich «bei einem echten Polizeibeamten für dessen Unterstützung» zu danken, hieß es. Der Senior war vergangene Woche Opfer des Schockanrufs geworden. Darin war ihm geschildert worden, sein Sohn befinde sich nach dem Unfall in Haft, es werde eine Kaution verlangt. Zusammen mit seiner Ehefrau rief er «in großer Sorge und in letzter Not» den Polizeinotruf 110 an, um den Vorfall prüfen zu lassen, wie es hieß.