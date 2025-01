Polizeischutz für Schule nach Amokandrohung

Bellheim (dpa/lrs) – An einer Schule in Bellheim im Landkreis Germersheim wird der Unterrichtsbeginn am Montag von der Polizei begleitet. Hintergrund ist ein Schriftzug auf der Toilette, der eine Amokdrohung für diesen Tag enthielt, wie die Polizei mitteilte. Bisher gebe es aber keine Hinweise darauf, dass tatsächlich eine Gefahr drohe. Dennoch will die Polizei am Montag mit zivilen und uniformierten Kräften Präsenz zeigen. Die Eltern der Schüler würden darüber informiert, hieß es. Ein Strafverfahren gegen Unbekannt wurde eingeleitet.

