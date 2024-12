Polizeieinsatz nach Schüssen mit Softairwaffe

Nachdem der Polizei Schüsse in der Mainzer Altstadt gemeldet werden, sperrt sie Teile einer Straße. Bei der Suche nach einem Verdächtigen stoßen die Beamten dann auf eine Softairwaffe.

Mainz (dpa/lrs) – In Mainz ermittelt die Polizei gegen einen 36-Jährigen, der mit einer Softairwaffe auf einen Passanten geschossen haben soll – und damit einen Polizeieinsatz in der Altstadt ausgelöst hatte. So sperrte die Polizei dort einen Bereich, um mögliche Gefahren für Unbeteiligte auszuschließen.

Den Angaben zufolge vernahmen Einsatzkräfte den Tatverdächtigen und fanden in seiner Wohnung eine Softairwaffe, die als Tatwerkzeug infrage kommt. Zudem stellten die Beamten Beschädigungen an Fenstern und Autos gegenüber der Wohnung fest – ob ein Zusammenhang besteht, ist Teil der Ermittlungen. Die Polizei rief mögliche Zeugen oder weitere Betroffene dazu auf, sich zu melden.