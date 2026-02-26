Kriminalität
Polizeieinsatz an Berufsbildender Schule in Mainz
Nach dem Hinweis auf eine auffällige Person im Bereich der Schule gibt die Polizei Entwarnung. (Symbolbild)
Eine Schülerin meldet eine auffällige Person an einer Mainzer Schule. Die Polizei sucht mit großem Aufgebot. Mit welchem Ergebnis?

Mainz (dpa/lrs) – Für die Suche nach einer mutmaßlich auffälligen Person ist die Polizei mit einem größeren Aufgebot zu einer Berufsbildenden Schule in Mainz ausgerückt. Im Bereich der Schule sei am Mittag von einer Schülerin eine auffällige Person gemeldet worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Zu weiteren Details konnte er zunächst keine Angaben machen.

Trotz umfangreicher Suche konnte die Polizei den Angaben zufolge niemanden finden. Es sei nichts Verdächtiges festgestellt worden, so der Sprecher. Für die Bevölkerung habe keine Gefahr bestanden. Der Schulbetrieb sei während des Einsatzes fortgesetzt worden.

