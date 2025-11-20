Polizeidienststelle bei Demo gegen Abschiebung blockiert

In Landau blockieren Demonstranten die Polizeidienststelle, um die Abschiebung eines 29-Jährigen zu verhindern. Die Polizei greift ein und leitet Ermittlungen ein.

Landau (dpa/lrs) – Rund 30 Personen haben in Landau gegen die geplante Abschiebung eines 29-Jährigen demonstriert und die dortige Polizeidienststelle blockiert. Der Mann aus Aserbaidschan sei zuvor von der Ausländerbehörde der Stadt zur Polizeidienststelle gebracht worden, teilte die Polizei mit. Dort sollte eine ärztliche Untersuchung vor der Abschiebung stattfinden.

Die Demonstranten versammelten sich am Nachmittag vor der Polizeidienststelle und forderten die Freilassung des 29-Jährigen. Sie hätten dort die beiden Ein- und Ausfahrten mit Absperrbarken einer Baustelle blockiert. Mit weiteren hinzugezogenen Kräften habe die Polizei die Absperrungen entfernt und die Demonstranten auf die andere Seite bewegt. Nach etwas mehr als einer Stunde habe sich die Versammlung aufgelöst.

Zu körperlichen Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und den Demonstrierenden sei es nicht gekommen. Es seien aber Verfahren wegen Nötigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet worden.