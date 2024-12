Polizeibeamter bei Angriff in Jobcenter verletzt

Ein 37-Jähriger verlangt im Jobcenter Geldleistungen. Dies wird abgelehnt, er dem Haus verwiesen. Als Polizeibeamte hinzukommen, um ihn aus dem Gebäude zu bringen, greift er sie mutmaßlich an.

Neustadt an der Weinstraße (dpa/lrs) – Ein 37-Jähriger soll im Jobcenter in Neustadt an der Weinstraße einen Polizeibeamten angegriffen und leicht verletzt haben. Der Mann habe im Jobcenter Geldleistungen verlangt, teilte die Polizei mit. Eine Sachbearbeiterin habe dies jedoch abgelehnt und den Mann des Hauses verwiesen. Er habe sich jedoch geweigert das Gebäude zu verlassen, weswegen die Polizei hinzugerufen worden sei.

Als die Beamten eingetroffen seien, habe der 37-Jährige Mütze und Jacke ausgezogen und sich mit gehobenen Fäusten aufgestellt. Er habe einen der Beamten unvermittelt ins Gesicht geschlagen und leicht verletzt, bevor er von der Polizei in Gewahrsam genommen worden sei. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.