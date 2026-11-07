Über 2 Promille
Polizei weckt betrunkenen Autofahrer hinter dem Steuer
Polizei
Nur kurz nachdem ein aufmerksamer Zeuge die Polizei alarmiert hatte, fanden die Beamten den 42-Jährigen im Auto. (Symbolbild)
Marijan Murat. DPA

Ein 42-jähriger alkoholisierter Autofahrer fällt in Speyer einem Zeugen durch seine unsichere Fahrweise auf. Die Polizei macht das Auto schnell ausfindig, weil der Mann ein Nickerchen einlegt.

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Speyer (dpa/lrs) – Ein betrunkener Autofahrer ist von der Polizei in Speyer schlafend hinter dem Steuer gefunden worden. Der 42-Jährige war zuvor am Freitagabend einem Zeugen durch seine Fahrweise in Schlangenlinien aufgefallen, wie die Polizeidirektion Ludwigshafen mitteilte. Kurz darauf fanden die Beamten den alkoholisierten Mann schlafend auf dem Fahrersitz seines Autos.

Er sei daraufhin einer Verkehrskontrolle unterzogen worden, hieß es. Ein Atemalkoholtest ergab demnach über 2,4 Promille. Der 42-Jährige wurde auf eine Dienststelle der Polizei gebracht, wo ihm Blut abgenommen wurde. Seinen Führerschein ist der Mann erst einmal los. Die zuständige Führerscheinstelle werde seine Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen überprüfen, so die Polizei. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

© dpa-infocom, dpa:261107-930-959788/1

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