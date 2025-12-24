Polizei warnt vor falschen Bankmitarbeitern

Immer wieder werden vor allem ältere Menschen Opfer von Betrügern, die sich als Polizisten ausgeben und die Herausgabe von Schmuck und Geld fordern. Jetzt gibt es eine neue Masche.

Bad Neuenahr-Ahrweiler (dpa/lrs) – Die Polizei warnt vor einer neuen Betrugsmasche, bei der sich Kriminelle als Bankmitarbeiter ausgeben. An Heiligabend sei es im Bereich Bad Neuenahr-Ahrweiler zu einer Vielzahl solcher Anrufe gekommen, teilten die Beamten mit. Sinngemäß hätten die Anrufer gesagt: «Auf Ihrem Konto konnte eine auffällige Buchung festgestellt werden. Wir konnten die Buchung stoppen.» Ein Mitarbeiter der Bank werde vorbeikommen. «Diesem können Sie ihre Bankkarte geben und alles Weitere wird durch die Bank geregelt», so die Betrüger.

Den Angaben zufolge erscheint bei dieser Betrugsmasche nach dem Telefonat tatsächlich eine Person an der Anschrift des Angerufenen und verlangt die Bankkarte. «Händigen Sie niemandem Ihre Bankkarte aus», warnt die Polizei. Auch sollten keine Bankdaten weitergegeben werden. Wer schon eine Karte in Zusammenhang mit einem solchen Anruf an der Wohnungstür abgegeben habe, solle sich bei der Polizei melden.