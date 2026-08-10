Ein Hausbrand in Sprendlingen sorgt für starke Rauchentwicklung. Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Sprendlingen (dpa/lrs) – Ein Hausbrand in Sprendlingen im Kreis Mainz-Bingen sorgt für eine starke Rauchentwicklung. Die Rauchsäule sei weithin sichtbar, sagte ein Sprecher der Polizei. Mit einer Warnmeldung wurden Anwohner aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten. Das betroffene Gebiet solle gemieden werden.

Der Brand sei gegen 11.20 Uhr am Montagmorgen gemeldet worden, so der Sprecher. Die Feuerwehr versuche ein Übergreifen auf andere Gebäude zu verhindern. In der Nähe des brennenden Gebäudes befinde sich zudem eine Schule, die Schüler seien jedoch in Sicherheit und der Schulleiter informiert.