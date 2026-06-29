Kreis Bad Kreuznach
Polizei: Waldbrandlage bei Traisen nach Regen neu beurteilen
Waldgebiet mit Munition in Rheinland-Pfalz brennt
Das Feuer war am Samstagnachmittag in einem Waldgebiet ausgebrochen.
Kevin Schößler. DPA

Der Einsatz wegen des Waldbrands im Kreis Bad Kreuznach dürfte noch Tage dauern. Nach Regenfällen soll die Lage am Montagmorgen neu beurteilt werden.

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Traisen (dpa/lrs) – Der Einsatz wegen des Waldbrands in einem schwer zugänglichen Gebiet im Kreis Bad Kreuznach dauert an. Nach den Regenfällen in der Nacht wollen die Einsatzkräfte die Lage am Montagmorgen neu beurteilen, wie die Polizei mitteilte. Weitere Erkenntnisse zum Brandgeschehen gab es am frühen Morgen nicht.

Das Feuer war am Samstagnachmittag in einem Waldgebiet in der Nähe des Rotenfels an der Nahe ausgebrochen. Wegen der Munition im Boden aus dem Zweiten Weltkrieg gestaltet sich die Brandbekämpfung weiterhin als schwierig. Der nahe Ort Traisen war am Sonntag vorsorglich vollständig geräumt worden.

© dpa-infocom, dpa:260629-930-301407/1

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