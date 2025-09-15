Die Polizei in Mainz setzt während der «Roadpol Safety Days» auf mehr Kontrollen und Prävention – besonders im Fokus: die Sicherheit älterer Verkehrsteilnehmer.

Mainz (dpa/lrs) – Mit mehr Polizeikontrollen und Präventionsarbeit will die Mainzer Polizei für zusätzliche Verkehrssicherheit sorgen. Damit beteiligt sich die Polizei an den vom 16. bis 22. September stattfindenden «Roadpol Safety Days». «Ziel der Aktionswoche ist es, die Verkehrsteilnehmer verstärkt auf die Gefahren im Straßenverkehr zu sensibilisieren», wie aus einer Mitteilung der Behörde hervorgeht. Der Fokus liege dabei aufgrund der aktuellen Unfalllage auf der Sicherheit von Senioren.

In diesem Jahr seien bislang 22 Menschen bei Verkehrsunfällen getötet worden – an 19 Unfällen waren Senioren beteiligt, entweder als Verursacher oder als Opfer. Die Senioren seien als Autofahrer, Radfahrer oder Fußgänger unterwegs gewesen.

Auf Nachfrage wollte die Mainzer Polizei keine Angabe zu der Anzahl der an der Aktion beteiligten Beamten tätigen. Die «Roadpol Safety Days» werden seit 2020 durchgeführt und haben zum Ziel, die tödlichen Verkehrsunfälle europaweit auf null zu reduzieren.