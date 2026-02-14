Unter den sechs Verletzten sind auch zwei Polizisten. Die Tatverdächtigen werden festgenommen. Noch sind Fragen offen.

Trier/Losheim am See (dpa/lrs) – Nach einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus in Trier hat die Polizei die im Auto flüchtenden Täter über die Landesgrenze bis ins saarländische Losheim verfolgt. Vor der Festnahme kam es zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt sechs Verletzten, darunter zwei Polizeibeamte, wie die Polizei mitteilte.

Der Fahrer des Fluchtautos habe auf der B 268 in Höhe des Losheimer Stausees beim Abbiegen wegen überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle verloren: Er kam von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der verfolgende Streifenwagen konnte dem Fluchtauto noch ausweichen, kam aber auch von der Straße ab.

Noch keine Angaben zu den Tatverdächtigen

Alle vier Personen des flüchtenden Autos seien bei dem Unfall am Freitagabend verletzt worden, zwei davon schwer. Sie hatten ihre Flucht zunächst zu Fuß fortgesetzt. Drei konnten von den beiden leicht verletzten Polizisten festgenommen werden. Der vierte Insasse wurde kurz darauf von der saarländischen Polizei gestellt.

Sowohl an dem geflüchteten Auto als auch an dem Streifenwagen entstand Totalschaden. Ein Gutachter soll den genauen Unfallhergang klären.

Die weiteren Ermittlungen zum Einbruchsdelikt, der Flucht und der Identität der vier Tatverdächtigen dauern laut Polizei noch an. Hier wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Weitere Angaben könnten derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen nicht gemacht werden.