Polizei verfolgt 17-Jährigen auf gestohlenem Motorrad

Mitten in Mainz flieht ein Teenager auf einem Motorrad vor der Polizei. Er rast über Gehwege und kann erst mit Hilfe eines Hundes gestoppt werden. Nach der Festnahme fällt den Ermittlern etwas auf.

Mainz (dpa/lrs) – Mit einem gestohlenen Motorrad ist ein 17-Jähriger in der Mainzer Altstadt vor der Polizei geflohen. Der Jugendliche sei dabei auch über Gehwege gefahren, auf denen Fußgänger unterwegs waren, teilte die Polizei mit. Erst ein Polizeihund habe ihn am Freitagabend stoppen können.

Ursprünglich hatte eine Polizeistreife den Teenager kontrollieren wollen, da er ohne Licht unterwegs gewesen war. Doch statt anzuhalten, gab er Gas. Selbst als seine Maschine mit dem Streifenwagen zusammenstieß, dachte er nicht ans Aufgeben – und rannte zu Fuß weiter. Die Verfolgung endete nach etwa einem Kilometer, wie ein Polizeisprecher sagte. Nach der Festnahme des Jungen stellten die Beamten dann fest, dass das Motorrad gestohlen ist.