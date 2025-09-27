Mainz (dpa/lrs) – Nach einem mutmaßlichen Fahrzeugrennen auf der Autobahn 63 zwischen Nieder-Olm und Wörrstadt in Rheinhessen sucht die Polizei nach Zeugen. Bei dem möglichen Rennen sollen mehrere hochmotorisierte Fahrzeuge, darunter Supersportwagen, beteiligt gewesen sein, wie die Polizeiautobahnstation Heidesheim mitteilte. Vereinzelt sei es auch zum Ausbremsen anderer unbeteiligter Verkehrsteilnehmer gekommen. Die Vorfälle wurden der Polizei Mainz am Mittag gemeldet.

