Ein Streit in der Fußgängerzone endet mit einem lebensgefährlich verletzten Mann. Die Polizei bittet um weitere Hinweise zum Tathergang.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Ein Streit zweier Gruppen eskaliert lebensbedrohlich. Bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung in der Saarbrücker Fußgängerzone wurde ein Mann lebensgefährlich verletzt. Die Polizei bittet alle, die etwas gesehen haben, um Hinweise.

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht von Samstag, 27. Dezember 2025, in der Saarbrücker Innenstadt. Zwei Gruppen gerieten aneinander: Drei Männer im Alter von 17 bis 22 Jahren, die inzwischen als Tatverdächtige ermittelt wurden, und zwei Männer im Alter von 30 und 32 Jahren. Der 32-Jährige wurde dabei lebensbedrohlich verletzt, teilt die Polizei mit. Über den aktuellen Zustand des Mannes gab sie keine Auskunft.

Nach bisherigen Erkenntnissen kamen ein Messer sowie Pfefferspray zum Einsatz. Wie es zu dem eskalierten Streit kam, ist bislang unklar. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.