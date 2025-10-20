Zu dem Einbruch in ein Juweliergeschäft in Saarburg gibt es weitere Details.

Saarburg (dpa/lrs) – Die beiden Männer, die am frühen Samstag in ein Juweliergeschäft in Saarburg nahe Trier eingebrochen sein sollen, sind weiter auf der Flucht. Eingegangene Hinweise hätten bisher nicht dazu geführt, die Täter zu finden, teilte die Polizei in Trier mit.

Nach ersten Ermittlungen haben die Einbrecher hochwertigen Schmuck im Wert von mehreren 10.000 Euro gestohlen. Zudem hätten sie einen hohen Sachschaden angerichtet: Die Tür zum Geschäft haben sie demnach mit einem Kanaldeckel aufgebrochen. Außerdem sollen sie Schmuckvitrinen zerstört haben, um an die Beute zu kommen.

Nach der Tat war das Duo erst mit einem Auto davongefahren. Das Fahrzeug wurde später abgestellt bei Mannebach gefunden worden. Die Täter sollen dann weiter zu Fuß geflüchtet sein. Die Ermittlungen dauern an.