Ein Mann gibt mehrere Schüsse ab und flüchtet. Die Polizei sucht nach dem Tatverdächtigen - er könnte in einem Waldstück sein.

Prüm/Trier (dpa/lrs) – Bei einem Polizeieinsatz soll ein 25-Jähriger in der Eifelstadt Prüm mehrere Schüsse abgegeben haben. Dabei sei eine Polizeibeamtin leicht verletzt worden, teilte die Polizei in Trier mit. Der Tatverdächtige sei in Richtung Kurpark geflüchtet und halte sich möglicherweise in einem angrenzenden Waldstück auf.

Hintergründe noch unklar

Die Fahndung laufe. Die Polizei rät Autofahrern, keine Anhalter mitzunehmen. Bürger sollten den Mann nicht ansprechen. Er könnte sich in einem psychischen Ausnahmezustand befinden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem genauen Tatablauf dauern an. Nähere Angaben lagen zunächst nicht vor.