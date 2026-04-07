Schussabgabe
Polizei sucht nach Schüssen in Prüm nach Tatverdächtigen
Polizeieinsatz
Eine Polizistin wurde bei der Schussabgabe leicht verletzt. (Symbolbild)
Marcus Brandt. DPA

Ein Mann gibt mehrere Schüsse ab und flüchtet. Die Polizei sucht nach dem Tatverdächtigen - er könnte in einem Waldstück sein.

Lesezeit 1 Minute

Prüm/Trier (dpa/lrs) – Bei einem Polizeieinsatz soll ein 25-Jähriger in der Eifelstadt Prüm mehrere Schüsse abgegeben haben. Dabei sei eine Polizeibeamtin leicht verletzt worden, teilte die Polizei in Trier mit. Der Tatverdächtige sei in Richtung Kurpark geflüchtet und halte sich möglicherweise in einem angrenzenden Waldstück auf.

Hintergründe noch unklar

Die Fahndung laufe. Die Polizei rät Autofahrern, keine Anhalter mitzunehmen. Bürger sollten den Mann nicht ansprechen. Er könnte sich in einem psychischen Ausnahmezustand befinden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem genauen Tatablauf dauern an. Nähere Angaben lagen zunächst nicht vor.

© dpa-infocom, dpa:260407-930-915083/1

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten