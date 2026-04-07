Ein Mann gibt mehrere Schüsse ab und flüchtet. Die Polizei sucht nach dem Tatverdächtigen - er könnte in einem Waldstück sein.

Prüm/Trier (dpa/lrs) - Bei einem Polizeieinsatz soll ein 25-Jähriger in der Eifelstadt Prüm mehrere Schüsse abgegeben haben. Dabei sei eine Polizeibeamtin leicht verletzt worden, teilte die Polizei in Trier mit. Der Tatverdächtige sei in Richtung Kurpark geflüchtet und halte sich möglicherweise in einem angrenzenden Waldstück auf. Am Abend gingen die Ermittler mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach dem Mann mit blauer Jogginghose und weißen Schuhen heraus. Wer ihn sehe, solle sofort den Notruf wählen und ihn nicht selbst ansprechen.

Hintergründe noch unklar

Die Fahndung laufe. Die Polizei rät Autofahrern, keine Anhalter mitzunehmen. Bürger sollten den Mann nicht ansprechen. Er könnte sich in einem psychischen Ausnahmezustand befinden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem genauen Tatablauf dauern an. Nähere Angaben lagen zunächst nicht vor.

Man habe zu dem Einsatz alle möglichen verfügbaren Kräfte herangezogen, sagte eine Polizeisprecherin. Dazu gehörten auch der Polizeihubschrauber und spezielle Kräfte, die dafür geschult seien. Man wisse, wer der Mann sei, nach dem gefahndet werde.

Die Polizei hat ein Hinweistelefon eingerichtet. Personen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, sollten sich unter der 0651 98343900 melden. Wer den Mann sehe, solle den Notruf wählen, hieß es.