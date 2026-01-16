Im Raum Klingenmünster sucht die Polizei mit mehreren Streifen und einem Hubschrauber nach einem Mann aus einer psychiatrischen Einrichtung. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht laut Polizei nicht.

Klingenmünster (dpa/lrs) – Wegen einer Personensuche sind im Bereich Klingenmünster derzeit mehrere Polizeistreifen sowie ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Gesucht werde nach einem Mann im Alter zwischen 25 und 35 Jahren, der aus einer psychiatrischen Einrichtung abgängig sei, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Nach Angaben der Polizei wird aktuell weder von einer Eigen- noch von einer Fremdgefährdung ausgegangen. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht demnach nicht. Unklar ist derzeit, ob der Mann in der offenen oder geschlossenen Psychiatrie untergebracht war.