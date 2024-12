Polizei sucht Hühnerbesitzer

Mehring/Schweich (dpa/lrs) – Die Polizei in Schweich an der Mosel sucht nach dem Besitzer oder der Besitzerin einer Hühnerschar. Wanderer hätten die freilaufenden Tiere am Freitag in einem Waldstück bei Mehring entdeckt, teilte ein Polizeisprecher am Samstag mit. Eine Streife habe die fünf Hühner mit Unterstützung einer Diensthundeführerin einfangen können, sagte er. Nun werde nach Zeugen gesucht, die Hinweise auf den Tierhalter geben könnten. Das Federvieh sei vorläufig bei der Diensthundeführerin untergekommen.

