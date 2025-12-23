Polizei stoppt Seniorin nach Geisterfahrt auf Südbrücke

Auf der Südbrücke in Koblenz verhindert umsichtiges Handeln einen Unfall mit einer Geisterfahrerin. Die Polizei stoppt die Seniorin wenig später und zieht Konsequenzen.

Koblenz (dpa/lrs) – Eine 74 Jahre alte Autofahrerin ist als Geisterfahrerin auf der Südbrücke in Koblenz unterwegs gewesen und hat dabei mindestens einen Beinahezusammenstoß verursacht. Nur durch das umsichtige Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer seien Unfälle verhindert worden, teilte die Polizei mit.

Nach Angaben der Polizei wendete die Frau anschließend noch auf der Brücke und fuhr auf der Bundesstraße 42 in Richtung Bad Ems weiter. Wenig später stoppten Einsatzkräfte die Autofahrerin. Dabei stellten sie fest, dass sie nicht mehr in der Lage war, ein Fahrzeug sicher zu führen. Der Frau wurde die Weiterfahrt untersagt, der Führerschein sichergestellt. Zudem wird gegen sie wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.