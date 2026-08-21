Ein 24-jähriger Autofahrer will vor einer Verkehrskontrolle fliehen und gibt Gas. Doch weit kommt er nicht. Als die Beamten ihn stoppen, gibt es eine Überraschung.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Nach einer Verkehrskontrolle auf der Autobahn 6 bei Kaiserslautern hat sich ein Autofahrer am späten Donnerstagabend ein Rennen mit der Polizei geliefert. Wie das Polizeipräsidium Westpfalz mitteilte, fiel der 24 Jahre alte Fahrer bei der Geschwindigkeitskontrolle einer Zivilstreife auf. Er sei mit Tempo 180 statt den erlaubten 130 Stundenkilometern unterwegs gewesen, sei Slalom gefahren und habe auf riskante Weise überholte.

«Rennen mit der Polizei»

Die Polizei fuhr dem Mann aus dem Kreis Kaiserslautern hinterher und stoppte ihn nach einigen Kilometern. Der Mann gab aber erneut Gas. Laut Mitteilung fühlte sich der 24-Jährige nach eigener Aussage zu einem «Rennen mit der Polizei» aufgefordert. Die Beamten konnte den Fahrer dann aber doch stoppen, indem sie ihn zum Halten aufforderten und ihm mit ihrem Fahrzeug den Weg abschnitten.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann Alkohol getrunken hatte, ein Atemalkoholtest habe 0,77 Promille ergeben. Der 24-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein sowie das Fahrzeug wurden sichergestellt, zudem wurde ein Strafverfahren eingeleitet.