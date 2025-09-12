Nach einer riskanten Flucht durch ein Parkhaus und über mehrere rote Ampeln stoppt die Polizei einen 39-Jährigen. Ihm drohen nun eine hohe Geldstrafe und Fahrverbot.

Mainz (dpa/lrs) – Ein 39-jähriger Autofahrer ist in Mainz über mehrere rote Ampeln gefahren und mit überhöhter Geschwindigkeit vor der Polizei geflüchtet. Er konnte nach der Verfolgungsjagd aber schließlich gestoppt werden, so die Angaben der Polizei. Der 39-Jährige soll in der Nacht auf Freitag zunächst ordnungswidrig und trotz roter Ampel in eine Straße abgebogen sein. Daher habe eine Streife der Polizei den Wagen verfolgt.

Der Autofahrer flüchtete daraufhin, so die Polizei. Dabei soll er unter anderem durch ein Parkhaus sowie erneut über eine rote Ampel gerast sein – laut Polizeiangaben mit geschätzten 100 Kilometern pro Stunde. In der Taunusstraße konnte der Fahrer schließlich gestoppt und kontrolliert werden. Alkohol- und Drogentests seien negativ ausgefallen, hieß es. Warum der 39-Jährige flüchtete, war zunächst unklar.

Gegen den Raser wurden mehrere Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Missachtens von Zeichen und Weisungen, Überschreitung der Geschwindigkeit und des Überfahrens mehrerer roter Ampeln eingeleitet. Ihm droht eine hohe Geldstrafe sowie mehrere Monate Fahrverbot.