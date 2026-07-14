Ein auffälliger fahrbarer Untersatz lenkt die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich. Bei einer Verkehrskontrolle offenbaren sich den Beamten gleich mehrere Verstöße.

Haßloch (dpa/lrs) – Ein Mann mit einem motorisierten Skateboard ist in Haßloch (Landkreis Bad Dürkheim) von einer Polizeistreife aufgegriffen worden. Der 43-Jährige sei damit am Montagabend unterwegs gewesen und habe beim Erblicken des Einsatzwagens abrupt gestoppt, teilte die Polizei mit.

Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle habe sich herausgestellt, dass ein solches Skateboard in Deutschland gar nicht gefahren werden dürfe, hieß es in einer Mitteilung. Das elektronisch angetriebene Skateboard erreicht nach bisherigen Ermittlungen eine Höchstgeschwindigkeit von mindestens 60 Kilometer pro Stunde.

Hinzu kam, dass der Mann laut Polizei weder eine gültige Versicherung noch die erforderliche Fahrerlaubnis für sein Skateboard vorweisen konnte. Deswegen läuft nun ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz gegen ihn.