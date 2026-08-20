Mit 0,51 Promille am Steuer: Eine Frau fährt in Schrittgeschwindigkeit, während ihre Hunde neben dem Auto laufen. Die Polizei schreitet ein – und die Tiere landen vorübergehend im Tierheim.

Nackenheim (dpa/lrs) – Betrunken und im Schritttempo ist eine Frau durch Nackenheim im Landkreis Mainz-Bingen gefahren, um mit ihren Hunden Gassi zu gehen. Die Hunde seien frei neben dem Auto hergelaufen, teilte die Polizei mit. «Um die Hinterlassenschaften zu beseitigen, habe sie den Hunden Kotbeutel zugeworfen», hieß es in der Mitteilung.

Eine Polizeistreife habe die Frau gegen 8 Uhr am Donnerstagmorgen kontrolliert. Dabei sei festgestellt worden, dass sie nicht mehr in der Lage war, ein Auto sicher zu fahren. Der freiwillige Atemalkoholtest habe 0,51 Promille ergeben, ihr sei zusätzlich eine Blutprobe entnommen worden. Da die Fahrerin keine Beaufsichtigung für ihre Hunde organisierte, seien diese vorübergehend in ein Tierheim gebracht worden. Die Frau erwarte nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Zudem werde im Verfahren eine Entziehung der Fahrerlaubnis geprüft.