Polizei stoppt Frau in Kirche mit Taser

In der Pfalz stoppen Polizisten eine Frau mit einem Taser, als die 49-Jährige mit einem Metallgegenstand auf die Polizisten zugeht - in einer katholischen Kirche. Warum griff die Frau die Beamten an?

Gleisweiler/Pfalz (dpa/lrs) – Bei einem Einsatz gegen eine Frau in der katholischen Kirche in Gleisweiler (Landkreis Südliche Weinstraße) hat die Polizei einen sogenannten Taser eingesetzt. Die 49-Jährige habe sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden, sie sei mit einem größeren Metallgegenstand gegen die Beamten vorgegangen, teilte die Polizeiinspektion Edenkoben mit.

Trotz wiederholter Aufforderung habe die Frau den Metallgegenstand nicht weggelegt. «Um einen bevorstehenden Angriff zu verhindern, wurde das Distanz-Elektroimpulsgerät gegen die Frau eingesetzt», teilte die Polizei mit. Dadurch sei die 49-Jährige leicht verletzt worden.

Sie sei im Krankenhaus behandelt und danach in eine Fachklinik gebracht worden. Außerdem erhielt sie eine Anzeige wegen tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte.