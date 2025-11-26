Polizei stoppt betrunkene Autofahrerin

Mit 1,6 Promille am Steuer: Auf der A60 flieht eine 42-Jährige vor der Polizei, fährt Schlangenlinien – und greift dann sogar eine Beamtin an.

Prüm (dpa/lrs) – Eine betrunkene Autofahrerin hat sich auf der Autobahn 60 eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Die 42-Jährige beschleunigte und flüchtete in Richtung Prüm, als die Beamten am Montagabend ihr Fahrzeug kontrollieren wollten. Dabei fuhr sie Schlangenlinien. Nach kurzer Verfolgung stellten die Polizisten die Frau. Ein Atemalkoholtest ergab 1,6 Promille. Während der Kontrolle zeigte sich die 42-Jährige uneinsichtig und unkooperativ, teilte die Polizei mit. Sie griff eine Beamtin an und versuchte, sie zu Boden zu stoßen.