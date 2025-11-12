Polizei stoppt Autofahrer mit 4,33 Promille

Am Morgen ziehen Beamte einen 31-Jährigen aus dem Verkehr. Beim Alkoholtest fällt er mit einem besonders hohen Wert auf. Nun droht dem Mann ein Strafverfahren.

Jockgrim (dpa/lrs) – Mit einem Wert von 4,33 Promille hat die Polizei am frühen Morgen einen Autofahrer in Jockgrim (Landkreis Germersheim) gestoppt. Die Beamten hätten den Mann gegen 07.30 Uhr nach einem Hinweis kontrolliert und einen Alkoholtest durchgeführt, teilte die Polizeidirektion in Landau mit. Dem 31-Jährigen sei eine Blutprobe entnommen worden, danach habe er «zur Ausnüchterung» einige Zeit im Gewahrsam der Polizei verbringen müssen, hieß es. Der Mann dürfe bis auf Weiteres kein Auto mehr steuern. Der Polizei zufolge erwartet ihn ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.