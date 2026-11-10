Gefährdung des Straßenverkehrs
Polizei stoppt 88 Jahre alten Autofahrer auf Bundesstraße
Polizei - Symbolbild
Der 88-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)
Marijan Murat. DPA

Ein 88-Jähriger fährt auf der B41 Schlangenlinien und gerät mehrfach mit seinem Wagen in den Gegenverkehr. Die Polizei stoppt ihn schließlich. Ermittlungen gegen ihn laufen.

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Idar-Oberstein (dpa/lrs) – Die Polizei hat auf der Bundesstraße 41 im Landkreis Birkenfeld einen 88 Jahre alten Autofahrer gestoppt, der durch seine gefährliche Fahrweise aufgefallen ist. Das Auto des Mannes sei abgeschleppt und sein Führerschein beschlagnahmt worden, teilte die Polizei mit.

Nach Angaben anderer Verkehrsteilnehmer sei der 88-Jährige am Morgen Schlangenlinien gefahren und mehrfach in den Gegenverkehr geraten. Zudem habe er zwischen schneller und langsamer Geschwindigkeit variiert. Auch ein Verkehrsschild soll er umgefahren haben. Am Ortsausgang Idar-Oberstein hielt die Polizei das Fahrzeug eigenen Angaben zufolge an.

Eine medizinische Ursache für die auffällige Fahrweise sei nicht ausgeschlossen. Der 88-Jährige sei zur weiteren Klärung in ein Krankenhaus gebracht worden. Er müsse sich wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten, so die Polizei.

© dpa-infocom, dpa:261110-930-972327/1

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