Als der Junge die Beamten sieht, spricht er von einer Probefahrt. Doch schnell kommen Zweifel auf. Die Polizei richtet einen grundsätzlichen Appell an Eltern.

Edenkoben (dpa/lrs) – Die Polizei hat in Edenkoben einen 13-Jährigen auf einem getunten E-Scooter gestoppt. Der Roller hätte nach Angaben der Polizei bis zu 68 Kilometer pro Stunde erreichen können. Der Junge sei in der Nähe eines Gymnasiums unterwegs gewesen, als ihn eine Streife bemerkt habe. Er hielt demnach sofort an und erklärte, lediglich eine Probefahrt zu machen.

Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der E-Scooter getunt war und damit deutlich schneller sein kann, als erlaubt. Die Beamten stellten den Roller sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Laut der Polizei sind derzeit vermehrt Kinder und Jugendliche mit E-Scootern im öffentlichen Straßenverkehr sowie im Schulumfeld unterwegs. Es sei aber erst ab 14 Jahren erlaubt, mit ihnen zu fahren.

Die Polizei rief Eltern dazu auf, die Gefahr der Roller nicht zu unterschätzen. Schon reguläre E-Scooter könnten per Knopfdruck augenblicklich auf bis zu 20 Kilometer pro Stunde beschleunigen, was Kinder kaum beherrschen könnten. Hindernisse würden zu spät wahrgenommen, der Bremsweg werde unterschätzt, verbotenes Fahren auf Gehwegen gefährde Fußgänger.