Unter Drogen
Polizei stellt jungen Mann nach Verfolgungsfahrt in Trier
Polizeiautos in Rheinland-Pfalz
Mit hohem Tempo ist ein junger Mann vor der Polizeikontrolle geflüchtet (Symbolbild)
Arne Dedert. DPA

Er steht unter Drogen und hat keine Fahrerlaubnis. Später wird er von der Polizei gestellt. Warum sich Zeugen melden sollen.

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Trier (dpa/lrs) – Er wollte sich einer Verkehrskontrolle entziehen und gab Gas: In Trier hat sich ein junger Autofahrer am Freitagabend eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Dabei sei er nicht nur zu schnell gefahren, sondern auch durch eine rücksichtslose Fahrweise aufgefallen, teilte die Polizei mit.

Nach intensiven Fahndungsmaßnahmen sei der Mann dann im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Saarburg gestellt worden. Er habe unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden und keine erforderliche Fahrerlaubnis gehabt.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein. Es sei nicht auszuschließen, dass der Mann Anfang 20 bei seiner Verfolgung andere Verkehrsteilnehmer gefährdet habe. Diese sollten sich bei der Polizei als Zeugen melden.

© dpa-infocom, dpa:260314-930-815423/1

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Verkehr

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