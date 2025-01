Polizei sieht Dieb mit gestohlenem Fahrrad vorbeifahren

Koblenz (dpa) – Mit einem gestohlenen Fahrrad ist ein Dieb an Polizisten vorbeigefahren. Als sie gerade die Anzeige aufnahmen, sahen die Polizisten den Dieb mit dem E-Mountainbike in Koblenz die Straße entlangfahren, wie die Polizei mitteilte. «Nach zurückgelegtem Sprint» sei der 25 Jahre alte Mann am Montag eingeholt und gefesselt worden.

Das Fahrrad sei in der Innenstadt vor einem Einkaufszentrum abgestellt worden und mit einer Kette gesichert gewesen, hieß es weiter. In einem Beutel des mutmaßlichen Täters fanden die Polizisten Bolzen- und Seitenschneider.