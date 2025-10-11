Ein 44-Jähriger widersetzt sich der Polizei und wird mit einem Taser gestoppt. Nun läuft ein Strafverfahren gegen ihn wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Obrigheim (dpa/lrs) – Weil sich ein 44-Jähriger in Obrigheim (Landkreis Bad Dürkheim) der Polizei aggressiv widersetzt hat, hat sie gegen ihn einen Taser eingesetzt. Wie die Polizei mitteilte, wurde sie wegen lautstarker Streitigkeiten alarmiert. Nachdem die Versuche, den augenscheinlich alkoholisierten und aggressiven Mann zu fixieren, vergeblich waren, setzten die Beamten den Taser ein.

In Polizeigewahrsam wurde dem 44-Jährigen zudem eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.