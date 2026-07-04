Kriminalität
Polizei schnappt Spritgeld-Betrüger mit halbvollem Tank
Symbolbild - Blaulicht
Im Auto der beiden Verdächtigen fand die Polizei mutmaßlich gefälschten Goldschmuck und Bargeld. (Symbolbild)
David Inderlied. DPA

Sie baten um Spritgeld und gaben falschen Schmuck als Dank: Wie die Polizei das Duo entlarvte und warum der Tank alles andere als leer war.

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Ludwigshafen (dpa/lrs) – Nach einem Trickbetrug mit angeblichem Goldschmuck sind in Ludwigshafen zwei mutmaßliche Betrüger vorläufig festgenommen worden. Ein 28 Jahre alter Autofahrer und seine 22-jährige Begleiterin sollen in der Innenstadt Passanten unter dem Vorwand angesprochen haben, der Tank ihres Autos sei leer, teilte die Polizei mit.

Als Gegenleistung für Geldspenden übergaben sie den Angaben zufolge vermeintlichen Goldschmuck. Eine Polizeistreife kontrollierte das Fahrzeug wenig später. Dabei fanden die Beamten mutmaßlich gefälschten Schmuck und Bargeld.

Nach Polizeiangaben war der Tank des Wagens noch etwa halbvoll. Eine akute Notlage habe somit nicht bestanden. Gegen die beiden Verdächtigen wird nun wegen des Verdachts des Betrugs ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:260704-930-332897/1

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