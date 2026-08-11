Ein Motorradfahrer flieht im August 2025 mit Tempo 180 vor der Polizei. Erst jetzt gibt es einen Ermittlungserfolg. Was für die Beamten besonders knifflig war.

Morbach (dpa/lrs) – Erst ein Jahr nach einer Verfolgungsfahrt haben Polizisten einen geflüchteten Motorradfahrer gefasst. Der 21-Jährige soll dabei damals im Hunsrück eine Geschwindigkeit von bis zu 180 Kilometern pro Stunde erreicht haben. Während der Flucht sei das Nummernschild der Maschine eingeklappt und für die Beamten nicht lesbar gewesen, hieß es in einer Mitteilung der Polizei.

Einige Motorradfahrer montieren eine solche Kennzeichenklappe nachträglich an ihre Maschine, erklärte ein Polizeisprecher. Dann können sie mit einem Schalter oder per Hand das Nummernschild wegklappen. Für die hinterherfahrenden Beamten sei das Kennzeichen dann nicht mehr lesbar.

Motorradfahrer muss 6.000 Euro Strafe zahlen

Die Beamten verloren damals den Motorradfahrer auf der B327 bei Morbach (Landkreis Benrkastel-Wittlich) aus den Augen. Bei seiner Flucht soll der junge Mann andere Fahrzeuge auch gefährlich überholt haben.

Inzwischen konnten sie den Mann ausfindig machen – wie genau wollten die Ermittler aber nicht sagen. Der 21-Jährige ist nun seinen Führerschein für zwei Monate los und muss 6.000 Euro Strafe zahlen.