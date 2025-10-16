Sie sollen als Teil einer Gruppe mit Kokain und Marihuana gehandelt haben: In der Südpfalz sind zwei Männer festgenommen worden. Was ist mit den anderen fünf Verdächtigen?

Germersheim (dpa/lrs) – Zwei mutmaßliche Drogenhändler sitzen nach einem großangelegten Polizeieinsatz in der Südpfalz in Untersuchungshaft. Die Ermittler durchsuchten am Dienstag unter anderem mit Spezialeinsatzkräften die Wohnungen einer siebenköpfigen Gruppe in Germersheim, wie Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei nun mitteilten. Die drei Männer und vier Frauen stehen demnach im Verdacht, in der Stadt und in der Umgebung mit Kokain und Marihuana gehandelt zu haben.

Die beiden 24 und 35 Jahre alten Männer, die jetzt im Gefängnis sitzen, sind die beiden mutmaßlichen Haupttäter. Bei den übrigen fünf Verdächtigen lagen laut der Mitteilung keine Haftgründe vor. Sie seien im Anschluss entlassen worden.

Insgesamt fanden die Beamten in den Wohnungen nach eigenen Angaben viele Beweismittel: kleinere Mengen Kokain und Marihuana, Streckmittel, mutmaßliches Dealgeld, mehrere Handys sowie verschreibungspflichtige Medikamente. Die Gruppierung soll schon seit mindestens Anfang Februar mit Betäubungsmitteln gehandelt haben.