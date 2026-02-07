Polizisten stoppen in einer Fußgängerzone einen Mann mit einem Messer, der Passanten anspricht. Was der Verdächtige will, bleibt zunächst unklar. Mindestens ein Beamter greift zur Waffe.

Trier (dpa) – Die Polizei hat in Trier auf einen Mann geschossen, der am Nachmittag mit einem Messer in der Fußgängerzone unterwegs gewesen ist. Der Mann sei dabei verletzt worden, er schwebe aber nicht in Lebensgefahr, teilte die Polizei mit. Zu den Hintergründen des Vorfalls gab es zunächst keine Angaben.

Mehrere Zeugen hatten die Einsatzkräfte alarmiert, weil der Mann mit einem Messer in der Hand unterwegs war und in der Fußgängerzone Passanten ansprach. Polizisten konnten den Verdächtigen wenige Minuten später in der Moselstraße entdecken. «Dabei setzte mindestens ein Polizeibeamter die Schusswaffe gegen den Mann ein», teilte die Polizei mit.

Der Verletzte sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei sei aktuell noch mit starken Kräften im Bereich der Fußgängerzone im Einsatz und habe den Bereich abgesperrt.