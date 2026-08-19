Fund im Keller
Polizei rückt wegen verdächtigen Gegenstands in Keller aus
Ex-Frau in Melsungen getötet
Bei einer Wohnungsentrümpelung wird ein verdächtiger Gegenstand entdeckt (Symbolbild)
Boris Roessler. DPA

Bei einer Entrümpelung taucht im Keller ein verdächtiger Gegenstand auf. Wie die Polizei und Sprengtechniker jetzt weiter vorgehen.

Lesezeit 1 Minute

Kassel (dpa/lhe) – Eine Weste mit daran befestigten mutmaßlichen Feuerwerkskörpern hat in Kassel-Bettenhausen einen Polizeieinsatz ausgelöst. Das verdächtige Fundstück war bei einer Wohnungsentrümpelung im Keller eines Mehrfamilienhauses entdeckt worden, wie die Polizei in Kassel mitteilte.

Da zunächst unklar war, ob von dem Gegenstand eine Gefahr ausging, sei der Bereich um das Haus abgesperrt worden. Nachdem die Weste durch Experten der Kasseler Polizei in Augenschein genommen worden war, konnte die Sperrung wieder aufgehoben werden, hieß es von der Polizei.

Der Gegenstand werde nun durch Sprengtechniker des Hessischen Landeskriminalamtes sichergestellt. Die Ermittlungen, insbesondere zu dem Eigentümer, dauerten an.

© dpa-infocom, dpa:260819-930-553858/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten