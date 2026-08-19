Bei einer Entrümpelung taucht im Keller ein verdächtiger Gegenstand auf. Wie die Polizei und Sprengtechniker jetzt weiter vorgehen.

Kassel (dpa/lhe) – Eine Weste mit daran befestigten mutmaßlichen Feuerwerkskörpern hat in Kassel-Bettenhausen einen Polizeieinsatz ausgelöst. Das verdächtige Fundstück war bei einer Wohnungsentrümpelung im Keller eines Mehrfamilienhauses entdeckt worden, wie die Polizei in Kassel mitteilte.

Da zunächst unklar war, ob von dem Gegenstand eine Gefahr ausging, sei der Bereich um das Haus abgesperrt worden. Nachdem die Weste durch Experten der Kasseler Polizei in Augenschein genommen worden war, konnte die Sperrung wieder aufgehoben werden, hieß es von der Polizei.

Der Gegenstand werde nun durch Sprengtechniker des Hessischen Landeskriminalamtes sichergestellt. Die Ermittlungen, insbesondere zu dem Eigentümer, dauerten an.