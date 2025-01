Polizei rettet Mann nach eisiger Nacht an Bushaltestelle

Trier (dpa/lrs) – Bei eisigen Temperaturen hat die Polizei einen Mann an einem Busbahnhof im Hunsrück entdeckt. Der 45-Jährige hatte am Donnerstagabend den letzten Bus in Thalfang (Kreis Bernkastel-Wittlich) verpasst, wie die Polizei mitteilte.

Da er nur wenig Deutsch sprach und sein Handy-Akku leer war, sei er die ganze Nacht in dünner Kleidung bei minus 2,5 Grad an der Haltestelle sitzen geblieben. Rettungssanitäter untersuchten den Mann vor Ort, um sicherzustellen, dass er unverletzt war. Anschließend brachte die Polizei ihn wohlbehalten nach Hause.

Die Polizei nutzte den Fall für einen Appell: Bürger sollen in der kalten Jahreszeit besonders auf ihre Mitmenschen achten. «Sollten sie sich unsicher sein, ob jemand Hilfe benötigt, sprechen sie die Menschen an. Insbesondere wohnungslose Menschen können bei niedrigen Temperaturen auf Hilfe angewiesen sein. Im Zweifel verständigen Sie bitte die örtliche Polizeidienststelle oder den Rettungsdienst.»