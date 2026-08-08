Besitzer gesucht
Polizei rettet gestrandetes Delfin-Plüschtier von Landstraße
Delfin-Kuscheltier
Wer das Delfin-Kuscheltier vermisst, kann sich bei der Polizei melden.
Polizeiinspektion Andernach. DPA

Die Polizei holt ein großes Kuscheltier von einer Straße. Jetzt kommt der bunte Delfin vorübergehend auf der Dienststelle unter – artgerecht, versteht sich.

Bassenheim/Ochtendung (dpa/lrs) – Ein kunterbuntes Delfin-Stofftier ist in der Nähe von Koblenz von der Polizei von einer Landstraße gerettet worden. Der kuschelige Meeresbewohner war den Beamten zufolge zwischen Bassenheim und Ochtendung gestrandet. «Nun sucht der herrenlose Delfin seinen Besitzer und verweilt derweilen am dienststelleneigenen Teich», schrieb die Polizei in ihrer Mitteilung. Wer das bunte Tierchen vermisse, könne sich bei der Polizeiinspektion in Andernach melden.

© dpa-infocom, dpa:260808-930-501923/1

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