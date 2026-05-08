Kriminalität
Polizei rätselt: Wer reißt Bänke aus dem Boden in Saarburg?
Symbolbild Polizei
Beim Diebstahl der Bänke müssen die Täter laut Polizei erhebliche Gewalt angewendet haben. (Symbolbild)
Boris Roessler. DPA

Unbekannte stehlen zwei fest verankerte Parkbänke in Saarburg. Die Polizei sucht Zeugen, die rund um den 1. Mai etwas Verdächtiges beobachtet haben.

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Saarburg (dpa/lrs) – Zwei massive Parkbänke sind unbekannten Dieben in Saarburg in die Hände gefallen. Wie die Polizei mitteilte, wurden die beiden Sitzmöbel im Zeitraum zwischen dem 30. April und dem 3. Mai entwendet. Da beide Bänke fest im Boden verankert waren, hätten die Täter erhebliche Gewalt anwenden müssen, um sie zu lösen und abzutransportieren.

Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung, da beide Bank-Standorte gut einsehbar seien. Personen, die in dem genannten Zeitraum und vor allem während des verlängerten Wochenendes um den 1. Mai verdächtige Beobachtungen am Cityparkplatz oder am Kreisverkehr «On the Green» gemacht haben, wurden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saarburg zu melden.

© dpa-infocom, dpa:260508-930-51359/1

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