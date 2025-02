Polizei rät nach Radunfall zum Tragen von Helmen

Speyer (dpa/lrs) – Zwei Radfahrer sind in Speyer auf einem Fahrradweg zusammengestoßen und haben sich schwer am Kopf verletzt. Die beiden Männer im Alter von 52 und 55 Jahren hätten bei dem Unfall am frühen Samstagnachmittag keinen Fahrradhelm getragen und seien in Krankenhäuser gebracht worden, teilte die Polizei mit.

Der 52-Jährige fuhr ein Pedelec, der andere Mann ein Rad ohne E-Motor. Zu dem Unfall im Gegenverkehr kam es in einer Kurve mit leichtem Gefälle. Warum stand zunächst nicht fest.

«Durch das Tragen eines Fahrradhelms bei einem Verkehrsunfall, bei dem man beispielsweise unglücklich stürzt, hilft dieser Kopfverletzungen vorzubeugen», erinnerte die Polizei. Und empfahl, auch als Radfahrer einen Helm zu tragen.