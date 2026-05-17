Tote Frau entdeckt
Polizei prüft Verbindung zwischen Unfall und Leichenfund
Polizei
Wurde die Frau möglicherweise getötet? (Symbolbild)
Soeren Stache. DPA

Ein schwer verletzter Autofahrer, eine tote Frau – Ermittler prüfen, ob beide Fälle zusammenhängen. Was bisher bekannt ist.

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Ebernhahn/Ransbach-Baumbach (dpa/lrs) – Nach einem schweren Verkehrsunfall bei Ransbach-Baumbach im Westerwald prüft die Polizei einen möglichen Zusammenhang mit dem Fund einer leblosen Frau. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, war ein 69 Jahre alter Mann am Vormittag aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Auto von der Landesstraße 300 abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus nach Koblenz gebracht. Sein Gesundheitszustand sei kritisch.

Wenig später fanden Einsatzkräfte in räumlicher und zeitlicher Nähe in Ebernhahn eine leblose Frau. Die näheren Todesumstände seien Gegenstand der Ermittlungen, teilte die Polizei weiter mit. Ein gewaltsamer Tod werde derzeit nicht ausgeschlossen. Ob zwischen beiden Ereignissen ein Zusammenhang bestehe, werde geprüft.

Die Kriminaldirektion Koblenz übernahm die Ermittlungen. Weitere Angaben machten die Behörden zunächst nicht. Die L300 zwischen Ebernhahn und Ransbach-Baumbach blieb zeitweise gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:260517-930-91550/1

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