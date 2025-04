Weitefeld (dpa/lrs) – Die Polizei will voraussichtlich in der nächsten Woche eine weitere Suchaktion nach dem mutmaßlichen Dreifachmörder von Weitefeld im Westerwald starten. Der Zeitpunkt sei aber noch unklar, sagte der Sprecher der Polizei in Koblenz. Der Mann soll am 6. April eine dreiköpfige Familie getötet haben. Seitdem fehlt von dem tatverdächtigen 61-Jährigen jede Spur.

Am Tatort seien Blutspuren gefunden worden, die darauf schließen ließen, dass der Gesuchte verletzt sei, sagte der Sprecher weiter. Über die Menge an Blut und die mögliche Schwere der Verletzung des Mannes könne man keine Angaben machen.

Der 61-Jährige steht unter Verdacht, ein Ehepaar und dessen 16 Jahre alten Sohn getötet zu haben. Das Motiv für die Tat ist unklar. Die Staatsanwaltschaft hat für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, 10.000 Euro ausgesetzt. Bisher sind bei der Polizei rund 1.550 Hinweise eingegangen.