In der gemeinsamen Wohnung wird ein Mann schwer verletzt. Ein 30-Jähriger sitzt deswegen in Untersuchungshaft.

Bad Dürkheim (dpa/lrs) – Im Streit hat ein 30 Jahre alter Mann einen 51-Jährigen in der Pfalz mit dem Messer attackiert. Der Ältere sei bei dem Angriff am Mittwochabend in der gemeinsamen Wohnung in Bad Dürkheim schwer verletzt worden, teilte das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit. Das Opfer habe sich in Sicherheit bringen und die Polizei alarmieren können.

Die Beamten nahmen den 30-Jährigen widerstandslos vorläufig fest. Er sitzt wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags in Untersuchungshaft. Der Angegriffene sei im Krankenhaus behandelt und entlassen worden, hieß es.