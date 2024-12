Polizei nimmt sechs mutmaßliche Drogenhändler fest

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Kokain, Marihuana und 10.000 Tabletten Ecstasy: Einsatzkräfte haben am Mittwoch in Kaiserslautern bei Wohnungsdurchsuchungen sechs mutmaßliche Drogenhändler festgenommen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, ordnete das Amtsgericht gegen alle sechs Männer Untersuchungshaft an. Die Verdächtigen im Alter von 23 bis 45 Jahren sitzen nun in verschiedenen Gefängnissen.

Schon im April war die Polizei auf die Spur der Männer gekommen. Sie stehen im Verdacht, unerlaubt mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen gehandelt zu haben. Bei den Durchsuchungen stellten die Einsatzkräfte neben den Drogen auch Chemikalien zur Herstellung von Amphetamin sowie einen fünfstelligen Bargeldbetrag und drei Autos sicher. Insgesamt durchsuchten sie zehn Wohnungen, davon acht in Kaiserslautern, eine im benachbarten Weilerbach und eine in Neuwied.