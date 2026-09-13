Vorfall auf der A63
Polizei muss betrunkenen Autofahrer zweimal stoppen
Polizei Blaulicht (Symbolbild)
Zweimal war die Polizei mit einem Betrunkenen beschäftigt. (Symbolbild)
Lino Mirgeler. DPA

Zeugen alarmieren die Polizei, weil ein Mann in Schlangenlinien über die Autobahn fährt. Er wird von den Beamten angehalten, die seinen Führerschein einziehen. Kurz darauf fährt er aber erneut los.

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Winnweiler (dpa/lrs) – Ein alkoholisierter Autofahrer hat die Polizei gleich zweimal beschäftigt. Zunächst meldeten Zeugen ein Auto, das in Schlangenlinien auf der A63 unterwegs sei, teilte die Polizei mit. Die Polizisten fanden den Wagen bei Erbes-Büdesheim (Kreis Alzey-Worms) und stoppten ihn.

Der 40-jährige Fahrer habe bei dem Vorfall in der Nacht auf Samstag alkoholbedingte Ausfallerscheinungen gezeigt, ein Atemalkoholtest habe 1,72 Promille ergeben. Der Mann musste seinen Führerschein abgeben. Seine Frau holte ihn ab – und die Polizisten sagten dem 40-Jährigen ausdrücklich, dass er kein Fahrzeug mehr führen dürfe.

Er hielt sich nicht daran: «Kurze Zeit später kam der Beschuldigte jedoch mit dem Wagen seiner Ehefrau erneut selbst am Steuer der Streife entgegen», berichtete die Polizei. Der Mann sieht sich den Angaben zufolge nun zwei Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie einem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegenüber.

© dpa-infocom, dpa:260913-930-677515/1

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