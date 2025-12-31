Polizei meldet zunächst ruhigen Start in die Silvesternacht

Mainz (dpa/lrs) – Die Silvesternacht hat in Rheinland-Pfalz und im Saarland laut Polizei unauffällig begonnen. Eine Umfrage unter allen Polizeipräsidien sowie bei der saarländischen Landespolizei am frühen Abend ergab vorerst keine größeren Zwischenfälle. Ein Polizeisprecher in Ludwigshafen beispielsweise sagte: «Es gibt halt jetzt ein bisschen Geböller.» Aber das sei ja bereits erlaubt. Ein Polizeisprecher im Saarland ergänzte mit Blick auf die unauffällige Lage mehrere Stunden vor dem Jahreswechsel um Mitternacht: «Wir hoffen, das bleibt auch so.»

