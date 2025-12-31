Jahreswechsel
Polizei meldet zunächst ruhigen Start in die Silvesternacht
Silvester - Koblenz
Silvester - Koblenz
Thomas Frey. DPA

Schon etliche Stunden vor dem Jahreswechsel knallen in Rheinland-Pfalz und im Saarland überall die Böller. Doch größere Zwischenfälle meldet die Polizei vorerst nicht.

Mainz (dpa/lrs) – Die Silvesternacht hat in Rheinland-Pfalz und im Saarland laut Polizei unauffällig begonnen. Eine Umfrage unter allen Polizeipräsidien sowie bei der saarländischen Landespolizei am frühen Abend ergab vorerst keine größeren Zwischenfälle. Ein Polizeisprecher in Ludwigshafen beispielsweise sagte: «Es gibt halt jetzt ein bisschen Geböller.» Aber das sei ja bereits erlaubt. Ein Polizeisprecher im Saarland ergänzte mit Blick auf die unauffällige Lage mehrere Stunden vor dem Jahreswechsel um Mitternacht: «Wir hoffen, das bleibt auch so.»

© dpa-infocom, dpa:251231-930-484525/1

Ressort und Schlagwörter