Eine Messerattacke endet in Rheinland-Pfalz tödlich. Polizisten nehmen den mutmaßlichen Täter fest – noch sind viele Fragen offen.

Billigheim-Ingenheim (dpa/lrs) – Ein 60-Jähriger soll in der rheinland-pfälzischen Ortsgemeinde Billigheim-Ingenheim nach Polizeiangaben eine 53-Jährige tödlich mit einem Messer verletzt haben. Die Reanimationsmaßnahmen des Rettungsdienstes waren am Abend ohne Erfolg, wie die Polizei mitteilte. Polizisten nahmen den Mann widerstandslos fest. Die Hintergründe des Vorfalls im Landkreis Südliche Weinstraße waren zunächst unklar. Billigheim-Ingenheim liegt etwa 35 Kilometer von Karlsruhe entfernt.