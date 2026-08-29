Tödlicher Messerangriff
Polizei: Mann verletzt Frau mit Messer tödlich
Polizei
Die Polizei nimmt den Tatverdächtigen fest. (Symbolbild)
Arne Dedert. DPA

Eine Messerattacke endet in Rheinland-Pfalz tödlich. Polizisten nehmen den mutmaßlichen Täter fest – noch sind viele Fragen offen.

Billigheim-Ingenheim (dpa/lrs) – Ein 60-Jähriger soll in der rheinland-pfälzischen Ortsgemeinde Billigheim-Ingenheim nach Polizeiangaben eine 53-Jährige tödlich mit einem Messer verletzt haben. Die Reanimationsmaßnahmen des Rettungsdienstes waren am Abend ohne Erfolg, wie die Polizei mitteilte. Polizisten nahmen den Mann widerstandslos fest. Die Hintergründe des Vorfalls im Landkreis Südliche Weinstraße waren zunächst unklar. Billigheim-Ingenheim liegt etwa 35 Kilometer von Karlsruhe entfernt.

© dpa-infocom, dpa:260829-930-599690/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten