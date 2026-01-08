Polizei mahnt: Autos von Eis und Schnee befreien

Auch wenn die Finger dabei einfrieren: Vor der Fahrt müssen Autos von Eis und Schnee befreit werden. Sonst kann es gefährlich werden - und auch teuer. In Mainz hat die Polizei kontrolliert.

Mainz (dpa/lrs) – Die Mainzer Polizei hat alle Autofahrer daran erinnert, ihre Fahrzeuge vor dem Start komplett von Schnee zu befreien. Neben einer Geldstrafe drohten Schadenersatzforderungen, wenn Schnee und Eis durch mangelhaftes Räumen andere schädigten. Gleiches gelte für die Räumpflicht auf Gehwegen, mahnte die Polizeidirektion Mainz.

Am Mittwoch wurden demnach in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt 17 Verkehrsteilnehmer kontrolliert, deren Fahrzeuge noch mit Schnee bedeckt waren. Die Fahrerinnen und Fahrer seien dafür sensibilisiert worden, dass herabfallendes Eis und Schnee die Sicht einschränken und andere Verkehrsteilnehmer gefährden kann.

«Alle Kontrollierten zeigten sich einsichtige und begrüßten die Maßnahme», hieß es. «Der Schnee wurde teilweise gemeinsam von den Fahrzeugen entfernt.»